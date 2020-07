Milan-Atalanta, Pioli: “Ibrahimovic? Penso discorso ancora non affrontato da società” (Di sabato 25 luglio 2020) “Mi aspettavo una prestazione di livello perché la squadra sta bene. Adesso abbiamo fiducia, la cosa bella di stasera è che abbiamo provato a vincerla fino alla fine. Faccio i complimenti ai miei giocatori, ora insistiamo su questa strada. Dobbiamo finire bene il campionato, poi potremo riposarci”. Lo ha dichiarato l’allenatore del Milan Stefano Pioli al termine della sfida pareggiata contro l’Atalanta, la prima da quando è arrivata l’ufficialità della sua conferma su questa panchina: “Sono stra felice di questo rinnovo, ma anche prima ero molto sereno. Penso a lavorare con convinzione – aggiunge il tecnico rossonero ai microfoni di Sky Sport – siamo il Milan e dobbiamo crescere e continuare su questo percorso. Il prossimo anno ... Leggi su sportface

acmilan : ?? Le migliori firme rossonere in #MilanAtalanta ?? 5 masterpieces against Atalanta at San Siro ? Scegli il tuo gol… - AntoVitiello : Non era facile contro l'Atalanta e con assenze pesanti. Un pari che conferma come il #Milan ora sia vera squadra. N… - Atalanta_BC : #MilanAtalanta, i nostri convocati! ?? Here are your Nerazzurri to face Milan! ?? ? #GoAtalantaGo ???? #SerieATIM - Alemilanista86 : RT @MilanLiveIT: Le parole di #Pioli dopo #MilanAtalanta ??? Messaggio chiaro sul futuro di #Ibrahimovic! - milan_day : Il rammarico di Marco Varini nel commento sul pareggio con l'Atalanta: 'Un buon punto, ma i ragazzi meritavano di p… -