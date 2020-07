Marialaura Di Somma tra gli under 40 più influenti (Di venerdì 24 luglio 2020) La ricercatrice ENEA Marialaura Di Somma, specializzata sulle fonti energetiche del futuro, è tra i “40 under 40” più influenti della rivista Fortune La ricercatrice ENEA Marialaura Di Somma, specializzata sulle fonti energetiche del futuro, è tra i 40 talenti italiani under 40 più influenti selezionati dalla rivista Fortune Italia, il prestigioso magazine con focus su economia… L'articolo Marialaura Di Somma tra gli under 40 più influenti Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

ENEAOfficial : LA RICERCATRICE ENEA MARIALAURA DI SOMMA TRA I “40 UNDER 40” PIÙ INFLUENTI SECONDO LA RIVISTA FORTUNE - ENEAOfficial : RT @AiseStampa: LA RICERCATRICE ENEA MARIALAURA DI SOMMA TRA I “40 UNDER 40” PIÙ INFLUENTI SECONDO LA RIVISTA FORTUNE - Quasimezzogiorn : Energia: la ricercatrice ENEA Marialaura Di Somma tra i ’40 under 40' più influenti di Fortune - vale_calzavara : RT @dferrazza: LA RICERCATRICE ENEA MARIALAURA DI SOMMA TRA I “40 UNDER 40” PIÙ INFLUENTI SECONDO LA RIVISTA FORTUNE - pipposchitt : RT @AiseStampa: LA RICERCATRICE ENEA MARIALAURA DI SOMMA TRA I “40 UNDER 40” PIÙ INFLUENTI SECONDO LA RIVISTA FORTUNE -

Ultime Notizie dalla rete : Marialaura Somma Marialaura Di Somma tra gli under 40 più influenti Corriere Nazionale Marialaura Di Somma tra gli under 40 più influenti

La ricercatrice ENEA Marialaura Di Somma, specializzata sulle fonti energetiche del futuro, è tra i “40 under 40” più influenti della rivista Fortune La ricercatrice ENEA Marialaura Di Somma, ...

“Vi racconto la strada per le energie del futuro”

Quando sentiamo parlare di «energia del futuro», immediatamente pensiamo alle fonti rinnovabili. Ma come immaginiamo il futuro utilizzo dell'energia? A raccontarlo è la ricercatrice Marialaura Di Somm ...

La ricercatrice ENEA Marialaura Di Somma, specializzata sulle fonti energetiche del futuro, è tra i “40 under 40” più influenti della rivista Fortune La ricercatrice ENEA Marialaura Di Somma, ...Quando sentiamo parlare di «energia del futuro», immediatamente pensiamo alle fonti rinnovabili. Ma come immaginiamo il futuro utilizzo dell'energia? A raccontarlo è la ricercatrice Marialaura Di Somm ...