Maltempo: allagamenti in tutta la Lombardia, a Milano 90 mm pioggia accumulata (2) (Di venerdì 24 luglio 2020) (Adnkronos) – BRESCIA – La Prefettura di Brescia segnala numerosi interventi da parte dei Vigili del fuoco per alberi caduti, strade e sottopassi allagati. Le zone più colpite sono state Palazzolo, la Bassa Bresciana e Brescia cittàCOMO – Si registrano numerosi interventi per allagamenti, alberi caduti, sottopassi allagati. Nella Bassa Comasca, soprattutto a Mozzate, Appiano Gentile, Rovello Porro, Rovellasca e Turate tutti i sottopassi risultano, per ora, non transitabili. I volontari di Protezione civile stanno intervenendo in supporto ai Vigili del fuoco.CREMONA – La Sala operativa segnala numerosi interventi per allagamenti in particolare a Crema e Spino d’Adda.L'articolo Maltempo: allagamenti in tutta la Lombardia, a ... Leggi su meteoweb.eu

