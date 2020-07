Maltempo a Milano, sottopassi e strade allagati (Di venerdì 24 luglio 2020) (Adnkronos) - Un blitz di temporali sta colpendo alcune aree del Nord. A essere compita in particolare, si legge su iLMeteo.it, è la Lombardia con Milano colpita da intensi nubifragi e conseguenti allagamenti di strade e sottopassi. Le forti piogge hanno fatto esondare il Seveso in zona Niguarda, creando disagi alla circolazione nella zona Nord di Milano. In particolare le acque del torrente sono esondate in via Valfurva e le difficoltà per il traffico si stanno verificando in viale Zara, viale Sarca e zona Niguarda. La circolazione di alcuni tram è rallentata o è stata sospesa in alcune tratte e sostituita da autobus. I Vigili del fuoco stanno smaltendo le numerose chiamate ricevute per segnalare cantine e sottopassi allagati. In particolare, come segnala su ... Leggi su liberoquotidiano

SkyTG24 : Maltempo, bomba d'acqua su #Milano: allagamenti - repubblica : Maltempo, bomba d'acqua su Milano, allagamenti nei quartieri a Nord [aggiornamento delle 07:28] - Corriere : Maltempo, bomba d’acqua su Milano: paura per i sottopassi allagati e chiamate ai vigili - J599 : RT @repubblica: Maltempo, bomba d'acqua su Milano, allagamenti nei quartieri a Nord [aggiornamento delle 07:55] - LaStampaTV : VIDEO | Maltempo in Lombardia, forte pioggia e allagamenti sull'autostrada A8 -