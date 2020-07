Le altre stranezze sull’ufficio stampa Il Taccuino. Come un insulto sessista può aprire un vaso di Pandora (Di venerdì 24 luglio 2020) Tutto era iniziato da una recensione negativa di un libro pubblicata da una blogger che aveva mandato su tutte le furie l’ufficio stampa bolognese che le aveva inviato l’opera. Quest’ultimo non si era limitato a criticare il lavoro della ragazza, lasciandosi andare a veri e propri insulti sessisti verso la sua persona in maniera ossessiva attraverso i propri canali social. Il vaso di Pandora è stato aperto, la comunità delle blogger e degli amanti dei libri avevano scatenato la reazione social contro l’ufficio stampa tanto da indurre il titolare, Francesco Lavorino, a rimuovere tutto e a pubblicare un video dove cercava di spiegare la situazione addossando le colpe a una presunta collaboratrice responsabile della comunicazione «stressata» a causa della recente morte del ... Leggi su open.online

