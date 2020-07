La Spezia, sinistra ignobile su Norma Cossetto, violentata e uccisa dai partigiani comunisti (Di venerdì 24 luglio 2020) Rigurgiti negazionisti delle foibe a La Spezia, dove la decisione della Commissione toponomastica di intitolare uno spazio pubblico a Norma Cossetto ha fatto inalberare Rifondazione Comunista. La federazione provinciale del partito, in un comunicato tanto lungo quanto delirante, ha bollato la scelta come “una vergogna alla Pansa, che deve essere chiarita e contestualizzata, per comprendere cosa si cela dietro questa operazione”. Se Rifondazione chiede di “ripassare la storia”… “È opportuno ripassare la storia”, hanno quindi intimato i comunisti spezzini. Dunque ripassiamola, la storia. Norma Cossetto era una studentessa istriana; nel 1943, poco più che ventenne, fu violentata, uccisa, infoibata ... Leggi su secoloditalia

La Spezia - Manucci e Frijia, consiglieri comunali di Fratelli d'Italia alla Spezia in una nota stampa: "Norma Cossetto una giovane donna picchiata violentata e morta infoibata in Jugoslavia per mano ...

Cremonese-Spezia, Italiano ritrova Di Gaudio e Ricci

Domani sera, alle ore 21:00, le Aquile di mister Italiano saranno di scena sul terreno dello “Zini” contro la Cremonese di mister Bisoli, nell’incontro valido per il 36° turno di campionato. Il tecnic ...

