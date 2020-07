La Formula 1 torna a Imola: grazie, Presidente! (Di venerdì 24 luglio 2020) torna la Formula 1 a Imola ed è grazie alle capacità, all’impegno e alla forza di volontà di un uomo che ci ha sempre creduto – anche nei momenti in cui l’Italia era sconvolta dalla pandemia – e che fino in fondo ha lottato raggiungendo un traguardo atteso da anni dagli appassionati dei motori: il Presidente di Formula Imola Uberto Selvatico Estense. Certamente senza la collaborazione della FOWC, della FIA della Regione Emilia Romagna e del Comune di Imola non si sarebbe centrato l’obiettivo, ma va detto che mettere insieme tutti questi pezzi del mosaico motoristico e politico sarebbe risultato impossibile a molti. Una storia che parte da lontano. Già nel 2016 Formula Imola per ... Leggi su ilfattoquotidiano

sbonaccini : Torna la Formula 1 a Imola dopo 14 anni! Si correrà il primo novembre il Gran Premio dell'Emilia-Romagna ??? - SkySportF1 : Imola torna nel calendario di Formula 1: la storia del Gran Premio #SkyMotori #F1 #Formula1 - Eurosport_IT : ?? UFFICIALE ?? La Formula 1 annuncia il ritorno del Gran Premio d’Emilia Romagna ???? #F1 | #Formula1 | #GPItalia - Willyari2 : RT @sbonaccini: Torna la Formula 1 a Imola dopo 14 anni! Si correrà il primo novembre il Gran Premio dell'Emilia-Romagna ??? - ilfattoblog : La Formula 1 torna a Imola: grazie, Presidente! -