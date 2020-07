Italia in lutto, addio al nome storico di tv e cinema: è morto improvvisamente lasciando un grande vuoto (Di venerdì 24 luglio 2020) lutto nel mondo del cinema. Roberto Draghetti, 60 anni tra non molto. Si spegne per sempre in seguito a un infarto lo storico nome del doppiaggio Italiano. La sua voce è stata resa celebre in più ambiti, nel cinema ma anche nella televisione. Draghetti ha prestato la voce persino a due personaggi de I Simpson, Tony Ciccione e il sovrintendente Chalmers. Doppiatore Italiano tra i più celebri, Roberto Draghetti è venuto a mancare all’improvviso all’età di 59 anni. La sua voce è tra le più famose, prestata per doppiare artisti di fama internazionale. Jamie Foxx, Josh Brolin, Benicio del Toro, Rhys Ifans, Mickey Rourke, Bill Nunn e Jeffrey Wright, solo per citarne alcuni. L’arte del doppiaggio in ... Leggi su caffeinamagazine

