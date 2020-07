Due bambine sorprese a rubare in centro: fermate (Di venerdì 24 luglio 2020) Roma – A seguito di accertamenti investigativi finalizzati al contrasto dei reati predatori nel centro storico della Capitale, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma centro hanno bloccato tre ladre nomadi, domiciliate in via di Salone, rispettivamente di 53, 12 e 10 anni. L’adulta, gia’ nota alle forze dell’ordine, e’ stata arrestata per tentato furto aggravato e falsa attestazione sulla propria identita’ personale mentre per le bambine, non imputabili, solo una segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. Le nomadi sono state notate aggirarsi per le vie del centro storico dai militari, motivo per cui sono state pedinate. Poco dopo sono state fermate mentre uscivano dal portone di uno stabile di corso Vittorio ... Leggi su romadailynews

