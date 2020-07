Carabinieri arrestati, i dialoghi: «Abbiamo venduto 20 chili di droga, adesso in città ci stiamo solo noi» (Di sabato 25 luglio 2020) Le carte dell’indagine che ha portato all’arresto di sei Carabinieri. I dialoghi in auto con l’amico trafficante. La telefonata per evitare i controlli su un furgone carico di marijuana Leggi su corriere

NicolaPorro : #Carabinieri arrestati a #Piacenza. E subito #ilariacucchi si tuffa sullo scandalo: ma a che titolo? Solo perché pu… - fattoquotidiano : Carabinieri arrestati a Piacenza, la mamma di Montella: “Parlano di Gomorra perché siamo napoletani. Lui e i colleg… - fattoquotidiano : Carabinieri arrestati a Piacenza, Ilaria Cucchi: “Un fatto enorme e gravissimo che ricorda la vicenda di mio fratel… - diogene2236 : La vicenda Carabinieri di Piacenza mi lascia sgomento e preoccupato spero che l'Arma si attivi senza se e senza ma… - kudablog : RT @globalistIT: Carabinieri arrestati: questi sono i volti che hanno cercato di oscurare #Piacenza -