Torino, stagione finita per De Silvestri. E addio a un passo (Di giovedì 23 luglio 2020) Lorenzo De Silvestri ha concluso la stagione per infortunio: il bollettino medico pubblicato dal Torino Lorenzo De Silvestri ha chiuso ieri sera, contro l’Hellas Verona, la propria stagione a causa di un infortunio alla spalla. Questo il report clinico pubblicato dal Torino dopo gli accertamenti a cui è stato sottoposto l’esterno. «Gli esami hanno evidenziato una lussazione acromion claveare di secondo grado». Peraltro, il contratto di De Silvestri terminerà il prossimo 31 agosto. Occhi puntati del Bologna di Sinisa Mihajlovic. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

