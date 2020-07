Tell Me Why: annunciata la data di uscita del primo episodio (Di giovedì 23 luglio 2020) Gli autori di Life is Strange sono lieti di annunciare che il loro prossimo titolo Tell Me Why vedrà uscire il suo primo episodio su PC, Xbox One ed Xbox Series X a partire dal 27 agosto.La storia ruota attorno a Tyler ed Alyson Ronan, ed all'esplorazione dei ricordi della loro infanzia fatta di gioie ma anche di tante complicazioni, in una bellissima cittadina dell'Alaska.Grazie ad un legame sovrannaturale i due personaggi potranno interagire con i loro ricordi e grazie a questo scoprire ricordi nascosti della loro vita. Tell Me Why uscirà in esclusiva su Xbox Series X, Xbox One e PC a partire dal 27 agosto.Leggi altro... Leggi su eurogamer

