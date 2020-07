Recovery Found: è scontro tra Parlamento europeo e governi nazionali (Di giovedì 23 luglio 2020) Si prevede uno scontro dai toni accesi, tra governanti nazionali e Parlamento europeo sull'accordo per il Recovery fund. E' stata durissima la risoluzione del Parlamento europeo contro questo accordo, per la prevalenza degli interessi nazionali rispetto a quelli comunitari, per l'esautorazione del Parlamento europeo nella gestione dei fondi, per i tagli alla ricerca, per gli sconti sui contributi comunitari ai ricchi, per la posizione morbida contro le violazioni dello stato di (...) - Tribuna Libera Leggi su feedproxy.google

E con operatività di mercato ridottissima e senza emissioni in vista, stante anche il poco entusiasmo riscosso dal Btp Futura. Insomma, la Bce appare sempre più il motore immobile della riscossa europ ...

Fondi per le infrastrutture, sostegno alle imprese e politiche per il mondo dell’occupazione che portino a una crescita sostenibile: finanziamenti che per buona parte si chiederà di poter gestire dire ...

