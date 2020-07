Portogruaro, fermato il presunto colpevole dell’omicidio di una 59enne (Di giovedì 23 luglio 2020) I carabinieri di Portogruaro hanno fermato un uomo con l’accusa di essere l’autore dell’omicidio di una 59enne nella sua abitazione Un uomo è stato fermato a Portogruaro perché ritenuto il responsabile dell’omicidio di una donna di 59 anni. La vittima, Marcella Boraso, residente nella cittadina veneziana ma di origine padovana, dopo essere rimasta vedova qualche … L'articolo Portogruaro, fermato il presunto colpevole dell’omicidio di una 59enne proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

