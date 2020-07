Migranti, Sos Mediterranèe: “Fermo Ocean Viking atto vessatorio” (Di giovedì 23 luglio 2020) ROMA – Ieri, dopo un’ispezione durata undici ore da parte della Guardia Costiera italiana, la Ocean Viking e’ stata sottoposta a fermo amministrativo dalle autorita’ italiane nel porto di Porto Empedocle, in Sicilia. Sos Mediterranee in una nota condanna questa misura e la definisce “vessatoria, perche’ palesemente volta a ostacolare il lavoro di soccorso delle navi delle ong”. Leggi su dire

