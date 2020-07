MES, UIL a favore: per Italia “occasione irripetibile” (Di giovedì 23 luglio 2020) (Teleborsa) – “L’Italia deve assolutamente utilizzare i 37 miliardi del MES per la sanità. Dopo il positivo lavoro fatto dal Governo in sede europea che ha portato allo storico accordo sul Recovery Fund, il nostro Paese deve cogliere un’occasione irripetibile”. Lo ha dichiarato il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti. “I 37 miliardi – prosegue – devono essere investiti per ammodernare alle fondamenta il nostro Servizio Sanitario Nazionale, eliminando tutte le criticità che la pandemia ha evidenziato. Perdere questa opportunità per sterili posizioni ideologiche sarebbe un danno gravissimo per il Paese che, soprattutto le giovani generazioni, non perdonerebbero alle forze politiche”. Leggi su quifinanza

UilTrapani : RT @UILofficial: #MES @proiettid1: L'Italia deve utilizzare i 37 miliardi del #MES per la #sanità ?? - UILofficial : #MES @proiettid1: L'Italia deve utilizzare i 37 miliardi del #MES per la #sanità ?? - LaCuocaDiLenin : @paolo_gibilisco CISL per il 5G, CGIL per Mes+Vaccino. Manca la UIL per Draghi, e il prossimo anno chiedo direttame… - FenealuilLecce : RT @Santo76Santo: Il segretario nazionale della Uil: «Rinunciare al Mes sarebbe un delitto, nessun rischio troika» - Fedbiagioli : RT @Santo76Santo: Il segretario nazionale della Uil: «Rinunciare al Mes sarebbe un delitto, nessun rischio troika» -

Ultime Notizie dalla rete : MES UIL MES, UIL a favore: per Italia "occasione irripetibile" Teleborsa Ue: Proietti (Uil), utilizzare i 37 miliardi del Mes

Roma, 23 lug 10:46 - (Agenzia Nova) - L’Italia deve assolutamente utilizzare i 37 miliardi del MES per la sanità. Lo dichiara Domenico Proietti, segretario confederale Uil, in una nota. "Dopo il ...

MES, UIL a favore: per Italia "occasione irripetibile"

(Teleborsa) - "L'Italia deve assolutamente utilizzare i 37 miliardi del MES per la sanità. Dopo il positivo lavoro fatto dal Governo in sede europea che ha portato allo storico accordo sul Recovery Fu ...

Roma, 23 lug 10:46 - (Agenzia Nova) - L’Italia deve assolutamente utilizzare i 37 miliardi del MES per la sanità. Lo dichiara Domenico Proietti, segretario confederale Uil, in una nota. "Dopo il ...(Teleborsa) - "L'Italia deve assolutamente utilizzare i 37 miliardi del MES per la sanità. Dopo il positivo lavoro fatto dal Governo in sede europea che ha portato allo storico accordo sul Recovery Fu ...