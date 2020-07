Invalidità civile: pagamento e benefici anche con verbale scaduto? Istruzioni Inps (Di giovedì 23 luglio 2020) Nessun problema per le agevolazioni Legge 104 in caso di verbale sanitario scaduto causa sospensione dei centri medico legali a seguito dell’emergenza COVID-19, invalidità civile compresa. Questo è quanto stabilito dell’Inps, che con il comunicato dello scorso 11 luglio ha informato i cittadini e le cittadine della ripresa delle visite di primo accertamento e di revisione, riguardanti gli stati di invalidità civile, sordità, cecità civile, handicap e disabilità. Coloro che avevano appuntamenti fissati durante il “lockdown” saranno convocati nei prossimi mesi, in base ad un calendario che tenga conto delle misure di sicurezza in materia di contenimento e prevenzione dal rischio di diffusione del virus COVID-19. Analizziamo ... Leggi su leggioggi

Mafara72 : RT @INPS_it: #InpsComunica Informazioni riguardanti la #convenzione quadro per la verifica telematica del giudizio medico-legale di #invali… - Lorenz_67 : Questo è il compromesso per aver fatto passare la tua legge sull'aumento della pensione di invalidità civile, che t… - incapuglia : Invalidità civile - CarlottaMiller_ : RT @INPS_it: #InpsComunica Informazioni riguardanti la #convenzione quadro per la verifica telematica del giudizio medico-legale di #invali… - RespSocialeRai : RT @INPS_it: #InpsComunica Informazioni riguardanti la #convenzione quadro per la verifica telematica del giudizio medico-legale di #invali… -