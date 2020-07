Il Catania è salvo, l’annuncio del presidente Sigi: “Ora arriva il lavoro più difficile” (Di giovedì 23 luglio 2020) La matricola 11700 del Catania è salva, l’ufficialità è arrivata poco prima di mezzogiorno quando dal Palazzo di Giustizia di Catania è uscito Giovanni Ferraù, presidente del Cda della Sigi Spa, con la sciarpa al collo. La Sigi si è aggiudicata alle buste, per un milione e 330mila euro, l’acquisizione del Calcio Catania. Nessun fallimento che avrebbe risanato i debiti e permesso agli investitori di acquisire la società con uno sforzo economico molto minore rispetto a quello profuso dalla società di imprenditori, che grazie alla loro dedizione hanno permesso alla società di continuare a vivere con la stessa matricola. All’uscita dal Palazzo di Giustizia il nuovo presidente ... Leggi su italiasera

Si è conclusa stamattina l'asta fallimentare in Tribunale: ora pagamento degli stipendi arretrati e iscrizione al campionato di serie C Il Catania è di proprietà della Sigi, la Sport Investment Group ...