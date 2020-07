Geologia, i vulcani di Napoli e l’evacuazione: le strategie possibili nel nuovo studio Ingv-Cnr (Di giovedì 23 luglio 2020) L’unica strategia possibile è programmare una evacuazione progressiva e scoraggiare, nelle aree a rischio, la residenzialità. È quanto emerge da un nuovo lavoro dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) e del CNR, pubblicato sulla rivista Natural Hazard and Earth System Sciences, della European Geoscience Union, definisce i problemi e le linee da seguire per mitigare tale rischio partendo dalle più avanzate acquisizioni della Vulcanologia e considerando le implicazioni economiche e sociali delle decisioni per una effettiva mitigazione del rischio. “La mitigazione del rischio vulcanico nelle aree densamente popolate”, afferma Giuseppe De Natale, Dirigente di Ricerca dell’Ingv affiliato al CNR-INO “non può basarsi soltanto sulla ... Leggi su ildenaro

È un mondo che definire inospitale sarebbe un eufemismo. La temperatura in superficie è di quasi 500 gradi centigradi, l’atmosfera è composta al 96% di anidride carbonica, e la sua pressione è circa 1 ...

Venere, identificati 37 possibili vulcani attivi sul pianeta

Delle 133 corone esaminate, 37 sembrano essere state attive negli ultimi 2m a 3m anni, un battito di ciglia nel tempo geologico. Le coronae sono essenzialmente campi di colate laviche che ...

