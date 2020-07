Esenzione ticket sanitario con codice C02, a chi spetta e come funziona (Di giovedì 23 luglio 2020) Il codice di Esenzione ticket sanitario C02 spetta a coloro che hanno una disabilità totale del 100% e sono titolari dell’indennità di accompagnamento. L’ottenimento di questo codice di Esenzione, non prevede limiti di reddito, il suo riconoscimento non considera i redditi personali e familiari ma l’handicap grave. La normativa riconosce il benefico dell’Esenzione ticket con codice C02 a chiunque indipendentemente dallo stato economico patrimoniale. Cosa comprende l’Esenzione ticket sanitario con codice C02? L’Esenzione ticket con codice C02, da ... Leggi su notizieora

Le agevolazioni anziani 2020 over 60 65 70 75 e oltre gli 80 anni di età sono degli aiuti che lo Stato, attraverso i Comuni, riconosce ai cittadini una volta superata una certa soglia di età. Tra le a ...

