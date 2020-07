Temporali nel Cuneese, danni per grandine e forte vento (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un violento temporale si è abbattuto nel tardo pomeriggio di oggi sulla provincia di Cuneo. Violenti raffiche di vento hanno abbattuto decine di alberi nella zona di Savigliano, interrompendo linee elettriche e viabilita’. Decine le chiamate ai vigili del fuoco per cantine allagate, tetti danneggiati e alberi abbattuti. A Ceva una grandinata ha danneggiato le auto e gli arredi dei dehors, oltre a diverse colture in campagna.L'articolo Temporali nel Cuneese, danni per grandine e forte vento Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

