Ramadani in azione: da Rebic a KK, da Under a Jovic, quante carte in mano! (Di mercoledì 22 luglio 2020) Lunedì sera vi abbiamo anticipato come Kalidou Koulibaly sia un obiettivo concreto del Manchester City. Soltanto che serve accontentare il Napoli e il Napoli per ora non scende sotto gli ottanta milioni, fermo restando comunque che per Guardiola l’arrivo del difensore sarebbe quasi una priorità. Ramadani è in Italia per diverse cose da sbrogliare: il Milan vuole riscattare Rebic e si viaggia verso questa soluzione; Under è un obiettivo concreto del Napoli che vuole ancora aspettare Osimhen prima scelta da ormai due mesi per l’attacco. Ma Ramadani avrebbe altre carte in mano per gli azzurri: per esempio Azmoun, che non è certo Osimhen, mentre ribadiamo che non sono state fin qui prese seriamente in considerazioni i piani alternativi ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Ramadani azione Ramadani in azione: da Rebic a KK, da Under a Jovic, quante carte in mano! alfredopedulla.com Milik Juve, un agente fidato di Sarri può trovare il compromesso col Napoli

La situazione su Milik e la Juve. “Stando a quanto filtra dalla Polonia, per provare a trovare un compromesso tra Juventus e Napoli si starebbe mettendo in azione anche Fali Ramadani, già protagonista ...

Tuttosport - Milik-Juve, un agente vicino a Sarri trova il compromesso tra bianconeri ed il Napoli: i dettagli

Nuovi contatti anche per il 29enne Alexandre Lacazette, per il quale tuttavia l’Arsenal non ha intenzione di fare sconti. Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "Stando a quan ...

La situazione su Milik e la Juve. “Stando a quanto filtra dalla Polonia, per provare a trovare un compromesso tra Juventus e Napoli si starebbe mettendo in azione anche Fali Ramadani, già protagonista ...Nuovi contatti anche per il 29enne Alexandre Lacazette, per il quale tuttavia l’Arsenal non ha intenzione di fare sconti. Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "Stando a quan ...