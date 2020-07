Raffica di mini sbarchi in Sicilia. L'hotspot di Lampedusa collassa (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roberto Chifari sbarchi senza soste a Lampedusa dove sono approdati altri settanta tunisini portando a quattordici le imbarcazioni arrivate in un giorno per un totale di 243 persone La situazione sull'isola di Lampedusa è drammatica. Finito il lockdown sono ripresi senza soste gli sbarchi sull'isola, ma stavolta preoccupa la modalità: una Raffica di mini sbarchi, anche 15-16 al giorno, ogni giorno tutti i giorni. Ieri ci sono stati altri 14 sbarchi in appena 24 ore. SI tratta di una settantina di tunisini approdati con un barcone per un totale di 243 persone nella sola giornata di ieri. Gli ultimi quattro natanti sono stati avvistati e soccorsi da una motovedetta della Guardia costiera al molo Favarolo. Ultimati i primi ... Leggi su ilgiornale

