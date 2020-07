Perquisizioni alla Fca per dieselgate, inchiesta a Pavia sui test sierologici della Diasorin (Di mercoledì 22 luglio 2020) I magistrati torinesi vogliono chiarire se su alcuni modelli sia stato installato software in grado di controllare le emissioni inquinanti Leggi su tg.la7

laurarossidue : RT @MarceVann: Al centro delle indagini, l’affidamento diretto alla Diasorin per la sperimentazione dei test di massa in Lombardia. L’ipote… - gabelmanu : RT @MarceVann: Al centro delle indagini, l’affidamento diretto alla Diasorin per la sperimentazione dei test di massa in Lombardia. L’ipote… - AnnaMar74773335 : RT @MarceVann: Al centro delle indagini, l’affidamento diretto alla Diasorin per la sperimentazione dei test di massa in Lombardia. L’ipote… - max65bo : RT @MarceVann: Al centro delle indagini, l’affidamento diretto alla Diasorin per la sperimentazione dei test di massa in Lombardia. L’ipote… - Ribelllion : RT @MarceVann: Al centro delle indagini, l’affidamento diretto alla Diasorin per la sperimentazione dei test di massa in Lombardia. L’ipote… -