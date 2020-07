Parma Napoli in streaming: dove vedere il match in diretta (Di mercoledì 22 luglio 2020) Parma Napoli in streaming – Dopo la vittoria in extremis sull’Udinese, il Napoli torna in campo per affrontare il Parma nel 35° turno del campionato di Serie A. Una sfida che non ha molto da dire, dato che le due squadre hanno già raggiunto i rispettivi obiettivi. Il Parma è a un punto dalla salvezza … L'articolo Parma Napoli in streaming: dove vedere il match in diretta è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

