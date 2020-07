Parma calcio, l’ex presidente Tommaso Ghirardi condannato a 4 anni per bancarotta (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il crac del Parma calcio costa una condanna pesante l’ex presidente e l’ex amministratore delecato. Il tribunale della città ducale ha inflitto una condanna a quattro anni per Tommaso Ghirardi e sei anni per Pietro Leonardi. Il pm aveva chiesto per entrambi la condanna di sei anni per bancarotta fraudolenta e altri reati minori. Il crac della società gialloblu risale al 2015. “Siamo in presenza di una sentenza che non riconosce tutto l’impianto accusatorio. La pena inflitta al mio assistito non è proporzionata alle assoluzioni di tre capi di imputazione decise dal gup”, commenta l’avvocato Gianluca Tognozzi difensore dell’ex ad del Parma Leonardi. “La ... Leggi su ilfattoquotidiano

SkyTG24 : Parma Calcio, condannato a 4 anni l'ex presidente Ghirardi - Gazzetta_it : Crac del Parma nel 2015: #Ghirardi condannato a 4 anni. Sei a #Leonardi - sportface2016 : #ParmaNapoli - Giusto il rigore prima dell'intervallo? - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Caprari: “Gol non importante per me, mi interessa aiutare la squadra”:… - sportparma : Crac Parma Fc, arrivano le condanne: 4 anni a Ghirardi, 6 a Leonardi -