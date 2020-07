Mattarella: mai abbassare la guardia davanti a illegalità e criminalità (Di mercoledì 22 luglio 2020) AGI "Non si deve mai abbassare la guardia di fronte alla criminalità, all'illegalità, alle intimidazioni che puntano a lacerare il tessuto di coesione civile su cui poggiano libertà e democrazia». Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'anniversario della strage di Gioia Tauro. Leggi su agi

gualtierieurope : Nel giorno del suo 90° compleanno #SamiModiano è stato nominato dal Presidente Mattarella Cavaliere di Gran Croce d… - fattoquotidiano : 'ORA DENUNCIO LA RAI' Il capo dello Stato Sergio Mattarella non si è mai lamentato, ma a prendere le distanze dal f… - SkyTG24 : Mattarella: mai abbassare guardia all'illegalità - fisco24_info : Mattarella: mai abbassare la guardia davanti a illegalità e criminalità: AGI 'Non si deve mai abbassare la guardi… - joneletizia : @La7tv Ma perché Casaleggio deve mettere becco?perché Mattarella non ha mai preteso che i 5 Stelle stracciassero il contratto con lui? -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella mai Coronavirus: Mattarella, 'uscire per andare a scuola esercizio libertà' Affaritaliani.it