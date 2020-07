Mattarella: mai abbassare la guardia davanti a illegalità e criminalità (Di mercoledì 22 luglio 2020) AGI - "Non si deve mai abbassare la guardia di fronte alla criminalità, all'illegalità, alle intimidazioni che puntano a lacerare il tessuto di coesione civile su cui poggiano libertà e democrazia». Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'anniversario della strage di Gioia Tauro. «50 anni fa, a Gioia Tauro - scrive Mattarella - un ordigno collocato sulla linea ferroviaria provocò il deragliamento del treno Palermo-Torino, causando la morte di sei persone, mentre molti passeggeri rimasero feriti, alcuni dei quali gravemente. Nel giorno di questa triste ricorrenza desidero anzitutto esprimere i sentimenti di solidarietà e vicinanza alle famiglie che furono costrette a patire lutto e sofferenze, pagando il prezzo ... Leggi su agi

BentivogliMarco : #Auguripresidente, il paese, il lavoro, le sue energie migliori hanno bisogno, oggi più che mai, di punti di rife… - gualtierieurope : Nel giorno del suo 90° compleanno #SamiModiano è stato nominato dal Presidente Mattarella Cavaliere di Gran Croce d… - fattoquotidiano : 'ORA DENUNCIO LA RAI' Il capo dello Stato Sergio Mattarella non si è mai lamentato, ma a prendere le distanze dal f… - danieledv79 : RT @DaniSbrollini: Mai come oggi in questi mesi di emergenza e di sacrifici il presidente #Mattarella ci ha tenuto uniti e fiduciosi. Grazi… - sissiago : RT @BentivogliMarco: #Auguripresidente, il paese, il lavoro, le sue energie migliori hanno bisogno, oggi più che mai, di punti di riferim… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella mai Coronavirus: Mattarella, 'uscire per andare a scuola esercizio libertà' Affaritaliani.it