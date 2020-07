L'Europarlamento 'bastona' i leader Ue: l'intesa non ci soddisfa (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Parlamento europeo “accoglie” l’intesa dei capi di Stato e di governo sul Recovery fund, ma “non accetta” l’accordo politico sul bilancio pluriennale dell’Ue 2021-27. E anzi “condanna” il fatto che “gli interessi nazionali abbiano compromesso la ricerca di soluzioni comuni nell’interesse generale” dell’Unione, “avverte che i tagli apportati al bilancio pluriennale vanno contro gli obiettivi europei”. E’ durissima la risoluzione di maggioranza che domani sarà messa ai voti del Parlamento europeo. Gli eurodeputati chiedono di avviare “subito negoziati costruttivi con il Consiglio Ue per migliorare la proposta” sul bilancio, sul quale l’Eurocamera ha potere di veto. A leggere il testo della risoluzione che Huffpost ha visionato in anteprima, ... Leggi su huffingtonpost

