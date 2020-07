Lecce-Brescia 3-1: Lapadula e Saponara affondano le Rondinelle (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nella sfida tra Lecce e Brescia sono i salentini ad avere la meglio. La squadra di Liverani vince 3-1 grazie alla doppietta di Lapadula e alla rete di Saponara. I salentini tengono il passo del Genoa, ma restano a -4 vista la vittoria del Grifone nel derby. Liverani cambia modulo, rispetto alla sconfitta contro il Genoa. Con il 4-3-2-1 schierato questa sera, il tecnico va a dare più supporto al centravanti Lapadula, che sarà rifornito da Falco e Saponara. Diego Lopez, invece, non cambia modulo rispetto alla sfida contro la Spal. La coppia d’attacco è sempre quella formata da Torregrossa e Donnarumma, mentre il tecnico opera dei cambi negli altri reparti. FORMAZIONI Lecce 4-3-2-1 Gabriel; Donati, Paz, Lucioni, Rispoli; Barak, ... Leggi su sport.periodicodaily

Asirikwa_R : RT @CarolRadull: FT Parma 2-1 Napoli Inter Milan 0-0 Fiorentina Lecce 3-1 Brescia Sampdoria 1-2 Genoa Spal 1-6 AS Roma Torino 1-1 Ver… - SkySport : LECCE-BRESCIA 3-1 Risultato finale ? ? #Lapadula (22') ? #Lapadula (32') ? #Dessena (63') ? #Saponara (70') ??… - Fantacalciok : Lecce – Brescia 3-1, il tabellino della partita - Calciodiretta24 : Lecce – Brescia 3-1, il tabellino della partita - Mediagol : #SerieA, 35a giornata: Roma a valanga, il Lecce insegue il Genoa e il Brescia in B. Risultati e classifica -

LECCE – La formazione salentina parte subito forte alla ricerca della vittoria che potrebbe rivelarsi fondamentale in ottica salvezza. I giallorossi, dopo aver reclamato per un rigore non concesso al ...Era rimasta solo la speranza. Quella di attaccarsi allo scontro diretto col Lecce, chissà, magari di un miracolo. Niente di tutto ciò. Quando mancano ancora tre giorrnate al termine del campionato, il ...