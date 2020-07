In Scarlet dei Rolling Stones c’è anche la chitarra di Jimmy Page: 4 minuti di puro rock’n’roll (audio e traduzione) (Di mercoledì 22 luglio 2020) Scarlet dei Rolling Stones attendeva la sua venuta alla luce dal 1974. In quel tempo la band di Mick Jagger aveva già concluso Goats Head Soup, il disco che ritornerà a settembre in un cofanetto esclusivo pieno di extra, outtakes e inediti. Tra questi inediti troviamo proprio Scarlet, una vera e propria sorpresa per i fan che in questa traccia incontrano la chitarra di Jimmy Page dei Led Zeppelin e Rick Grech dei Blind Faith al basso. Il risultato sono circa 4 minuti di puro rock'n'roll. Il riff di chitarra e di basso singhiozzano sulla sessione di batteria di Charlie Watts che, probabilmente per adattarsi alla presenza di Page, snocciola numerosi flame che inevitabilmente aggiungono ... Leggi su optimagazine

