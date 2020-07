Fra quote, bonus e offerte di benvenuto: come guadagna oggi un sito di gioco online? (Di mercoledì 22 luglio 2020) (Roma, 22 luglio 2020) - Con il diffondersi di internet e del miglioramento dell'accesso ad esso, anche il mondo delle scommesse sportive e dei casinò online è notevolmente mutato, con sempre più persone che decidono di giocare online sui numerosi bookmakers presenti e gestiti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). La crescita è incontrastabile e sempre più alta, come dimostrano anche i dati statistici su questo primo trimestre del 2020. Durante il duro periodo di lockdown, si è registrato un vero e proprio boom di persone che hanno giocato online, soprattutto a giochi di casinò e poker, visto la sospensione di quasi tutti i campionati sportivi e la chiusura delle sale da gioco. Solo nel mese di marzo, infatti, è stato registrato un ... Leggi su iltempo

(Roma, 22 luglio 2020) - Con il diffondersi di internet e del miglioramento dell'accesso ad esso, anche il mondo delle scommesse sportive e dei casinò online è notevolmente mutato, con sempre più pers ...

DIRITTI TV - Gazzetta: ADL punta ad un canale Lega senza cedere quote, ecco la situazione

La Gazzetta dello Sport scrive a proposito dell'incontro che c'è stato ieri tra i presidenti dei club di Serie A a Roma su invito di Aurelio De Laurentiis sul progetto di una media company della Lega ...

La Gazzetta dello Sport scrive a proposito dell'incontro che c'è stato ieri tra i presidenti dei club di Serie A a Roma su invito di Aurelio De Laurentiis sul progetto di una media company della Lega ...