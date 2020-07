Forte terremoto al largo dell'Alaska di magnitudo 7.8: ora è allerta tsunami (Di mercoledì 22 luglio 2020) Una scossa di terremoto di magnitudo 7.8 è stata registrata oggi davanti alle coste dell'Alaska: lo riporta l'Istituto geofisico statunitense, Usgs, . Un'allerta tsunami è stata emessa per un raggio ... Leggi su globalist

fanpage : Forte scossa di #terremoto in Alaska, diramata l'allerta #tsunami #22luglio - messveneto : ?? ?? Trema la terra in Friuli, forte scossa di terremoto Notizia in aggiornamento: - cuba98w : RT @fanpage: Forte scossa di #terremoto in Alaska, diramata l'allerta #tsunami #22luglio - giangio87 : RT @fanpage: Forte scossa di #terremoto in Alaska, diramata l'allerta #tsunami #22luglio - mapsism : Forte terremoto di magnitudo 6.5 ! Epicentro: Penisola di Alaska Link => -