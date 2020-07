Clamoroso: Marquez punta al rientro a Jerez! (Di mercoledì 22 luglio 2020) ROMA - Marc Marquez prova l'impossibile: il campione del mondo della MotoGp - come riporta Sky - vuole andare a Jerez per provare a scendere in pista nelle prime prove libere di venerdì del Gp di ... Leggi su corrieredellosport

codeghino10 : RT @Motorsport_IT: #MotoGP | #Marquez prova un clamoroso rientro a #Jerez! - Motorsport_IT : #MotoGP | #Marquez prova un clamoroso rientro a #Jerez! - EltonTuitStarr : Marquez che si spacca Milan circo clamoroso un anno normale con Pioli e retrocede Esame superato senza aprire mezzo… - CiccioElle12 : RT @DanieleLenz96: #Marquez operato con successo, potrebbe tornare a Brno o in Austria. Dopo questo clamoroso colpo di scena, chi è secondo… - DanieleLenz96 : #Marquez operato con successo, potrebbe tornare a Brno o in Austria. Dopo questo clamoroso colpo di scena, chi è se… -

Ultime Notizie dalla rete : Clamoroso Marquez MotoGP: Marquez prova un clamoroso rientro a Jerez! Motorsport.com, Edizione: Italia Folle idea di Marquez: vuole correre già a Jerez

Clamoroso: Marc Marquez vuole correre già domenica a Jerez. La notizia incredibile rimbalza dalla Spagna dove ieri il campione del mondo MotoGP è stato operato al braccio destro per ridurre la triplic ...

MotoGP: Marquez prova un clamoroso rientro a Jerez!

Il pilota Honda sta valutando la possibilità di correre già questo fine settimana a Jerez, a soli cinque giorni dall’operazione svolta per fissare la frattura dell’omero destro rimediata nella caduta ...

Clamoroso: Marc Marquez vuole correre già domenica a Jerez. La notizia incredibile rimbalza dalla Spagna dove ieri il campione del mondo MotoGP è stato operato al braccio destro per ridurre la triplic ...Il pilota Honda sta valutando la possibilità di correre già questo fine settimana a Jerez, a soli cinque giorni dall’operazione svolta per fissare la frattura dell’omero destro rimediata nella caduta ...