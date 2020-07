Assarmatori e Confitarma, misure urgenti per cambi marittimi (Di mercoledì 22 luglio 2020) (Teleborsa) – Confitarma e Assarmatori, tramite i loro presidenti Mario Mattioli e Stefano Messina hanno richiamato l’attenzione sulla problematica dell’avvicendamento dei marittimi, chiedendo risposte immediate e la tempestiva adesione dell’Italia all’accordo firmato qualche giorno fa da 13 Paesi a vocazione marittima per facilitare i cambi equipaggio, manifestando la propria delusione per la mancata firma di tale accordo da parte del nostro Paese. La richiesta congiunta delle due associazioni è stata rivolta lo scorso 20 luglio nel corso della riunioni in teleconferenza, convocata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sui temi oggetto dello sciopero del 24 luglio, alla presenza della Ministra Paola De Micheli. In merito al tema dell’autoproduzione i due ... Leggi su quifinanza

