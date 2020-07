The Walking Dead Margot Bingham nel cast della prossima stagione (Di martedì 21 luglio 2020) The Walking Dead 11 Margot Bingham entra nel cast – Notizie serie tv 21 luglio Il mondo degli zombie è destinato ad allargarsi. Nel cast della stagione 11 di The Walking Dead è in arrivo Margot Bingham vista in She’s Gotta Have It di Netflix. Sebbene non siano stati rilasciati dettagli sul suo ruolo, Bingham dovrebbe essere Stephanie personaggio cui ha prestato la voce negli episodi della decima stagione Bonds e Morning Star. Stephanie è un’enigmatica sopravvissuta di Charleston West Virginia, che via radio parla con Eugen Porter (Josh McDermitt). Angela Kang, showrunner della ... Leggi su dituttounpop

