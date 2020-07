Roma, a fuoco 5 ettari di terreno: distrutte alcune baracche (Di martedì 21 luglio 2020) In data 21/07 dalle ore 13:15 diverse squadre dei Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma stanno operando presso via di Porta Medaglia (RM) per un incendio diffuso tra le sterpaglie. Presenti alcune baracche disabitate che sono andate distrutte a seguito delle fiamme, nessuna persona è rimasta coinvolta. Presenti le squadre dei Vigili del fuoco di Marino(15a), Eur(11a), una botte (ab12) ed il personale Dos. Circa 5 gli ettari di superficie interessata . Roma, a fuoco 5 ettari di terreno: distrutte alcune baracche su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

