Recovery Fund, tassa sulla plastica e riforma dei diritti di emissioni nocive per aumentare i fondi della Commissione (Di martedì 21 luglio 2020) Ci saranno anche nuove tasse per finanziare il programma di aiuti europeo concordato nella notte. I fondi verranno reperiti sul mercato ma poi serviranno soldi per ripagare i prestiti e pagare interessi, per quanto modesti. Il grosso lo faranno gli Stati ma la Commissione UE, di doterà di risorse proprie aggiuntive attraverso nuovi prelievi. Il primo ad entrare in vigore, già dall’inizio del prossimo anno sarà una tassa sulla plastica. E’ un contributo nazionale calcolata sui rifiuti di plastica per imballaggi non riciclata per un ammontare di 80 centesimi di euro ogni kilogrammo. In base ai calcoli contenuti nel piano antecedente alla pandemia e predisposto nel 2018 dalla Commissione UE per rafforzare la sua dotazione, questo tributo ... Leggi su ilfattoquotidiano

marattin : Ottimo accordo. Ma i prestiti Mes sono disponibili subito e senza condizioni. Quelli del Recovery Fund (i prestiti)… - AndreaScanzi : #salvini dopo l’accordo sul Recovery Fund di #Conte. Aiutatelo. Daje Matte’! - petergomezblog : #Recoveryfund, intesa raggiunta nella notte: all’Italia 82 miliardi di sussidi e 127 di prestiti. #Conte: “Abbiamo… - ruttodibosco : RT @LiveSpinoza: Recovery fund, al Lussemburgo andranno 100 milioni. Servono per allargare i caveau. [@rostokkio] - alexa5313 : RT @ManuelaBellipan: @mariolavia @nunziarusso4 @amendolaenzo @PaoloGentiloni @DavidSassoli Dimenticate sempre di nominare @sandrogozi htt… -