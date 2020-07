Provider VPN Cina: 1.2 TB di dati privati online ad Hong Kong (Di martedì 21 luglio 2020) Sono sette i Provider VPN incriminati che hanno sede a Hong Kong in Cina e che esponevano informazioni personali identificabili di oltre 20 milioni di utenti La scoperta è stata fatta dal team di ricerca vpnMentor che ha trovato esposti al pubblico un’enorme quantità di dati per un totale di 1.2 TB. I dati includono registri attività, informazioni personali degli utenti, password, pagamenti, dispositivi utilizzati e tutto quello che serve per poter rintracciare chi ha utilizzato il servizio. Cos’è una VPN e perché viene utilizzata molto in China VPN è l’acronimo di “Virtual Private Network“, cioè “Rete Privata Virtuale“. Inizialmente le VPN vennero create per collegarsi ad una sede remota in ... Leggi su tuttotek

CyberSecHub0 : RT @Br1s86: 7 Provider VPN hanno esposto i dati personali di milioni di utenti ... -->Leggi l'articolo: - Br1s86 : 7 Provider VPN hanno esposto i dati personali di milioni di utenti ... -->Leggi l'articolo:… - giorgiotablet : #Smartworking Provider VPN tracciavano traffico dati degli utenti - Quanto accaduto ad Hong Kong deve far pensare e… - pigero : Se non altro nel 2020 è possibile avere una VPS con OpenBSD su un provider serio, aggiornare a -current lanciando u… -

Ultime Notizie dalla rete : Provider VPN Come proteggere la propria privacy su internet con VPN Notizie.it Provider VPN Cina: 1.2 TB di dati privati online ad Hong Kong

Sono sette i provider VPN incriminati che hanno sede a Hong Kong in Cina e che esponevano informazioni personali identificabili di oltre 20 milioni di utenti La scoperta è stata fatta dal team di rice ...

Come funziona la Rete Virtuale Privata

L’IP viene collegato all’identità di chi paga il provider di internet rendendosi riconoscibile e tracciabile online: ma ciò non avviene se si usa una connessione VPN. I dati sensibili che vengono ...

Sono sette i provider VPN incriminati che hanno sede a Hong Kong in Cina e che esponevano informazioni personali identificabili di oltre 20 milioni di utenti La scoperta è stata fatta dal team di rice ...L’IP viene collegato all’identità di chi paga il provider di internet rendendosi riconoscibile e tracciabile online: ma ciò non avviene se si usa una connessione VPN. I dati sensibili che vengono ...