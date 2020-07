Paolo Finzi si è fatto travolgere volontariamente da un treno a Forlì (Di martedì 21 luglio 2020) Si è tolto la vita Paolo Finzi, milanese, 69 anni, militante anarchico. Impegnato con la Crocenera (società di mutuo soccorso che aiutava anche gli attivisti in carcere), la fondazione di A/Rivista anarchica che ha diretto a lungo pur rifiutando l’etichetta di direttore. Amico di Fabrizio De André di cui è stato promotore infaticabile. Impegnato con la Fondazione Gaber a Rosignano. Paolo Finzi è morto travolto da un treno a qualche chilometro dalla stazione di Forlì, dov’era andato per l’ennesima iniziativa culturale. Il macchinista ha raccontato alla Polfer di avere visto un uomo gettarsi volontariamente dalla massicciata sui binari, senza riuscire a frenare. La sera del 12 dicembre 1969 finì fermato, come tanti ... Leggi su laprimapagina

