Kanye West: “Mia moglie ha cercato un dottore per farmi rinchiudere”. Gli strani post pubblicati e poi scomparsi da Twitter (Di martedì 21 luglio 2020) “Mia moglie ha cercato un dottore per farmi rinchiudere”. Kanye West si sfoga su Twitter dopo il primo sconcertante comizio “presidenziale”, a seguito della sua candidatura alla Casa Bianca come candidato indipendente, dove si è presentato con un giubbotto antiproiettile e ha parlato per un’ora spesso di questioni personali. I tweet, ora scomparsi dal profilo di West (oltre 30 milioni di follower ndr), chiamavano in causa, appunto, la moglie Kim Kardashian, la suocera Kris Jenner, ma anche gli attori Shia LaBeouf e Bill Cosby. Come riportano FoxNews e il sito Complex.com, uno dei tweet del rapper sarebbe stato questo: “Kim stava cercando di volare in Wyoming con un medico per ... Leggi su ilfattoquotidiano

Il rapper attacca la moglie per aver tentato di «rinchiuderlo con un dottore nel Wyoming», dopo il delirante comizio in Carolina del Sud. Kanye West continua a far parlare di sé. Dopo aver annunciato ...

