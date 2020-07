Gazzetta dello Sport: “Milan dovrà riconoscere a Rangnick penale da due milioni di euro” (Di martedì 21 luglio 2020) Spuntano ulteriori retroscena sull’affare saltato tra Ralf Rangnick e il Milan. Il manager tedesco non approderà in rossonero secondo quanto si apprende dai media tedeschi: una notizia che dovrebbe essere confermata in serata con un comunicato ufficiale dei rossoneri. “Secondo le indiscrezioni circolate – si legge invece sulla Gazzetta dello Sport – in base al preaccordo a suo tempo raggiunto tra Milan e Rangnick, il club italiano dovrà riconoscere al tecnico una “penale” di due milioni di euro”. Leggi su sportface

sportface2016 : Il #Milan dovrà riconoscere a #Rangnick una penale secondo la Gazzetta dello Sport - fantapiu3 : Con #SassuoloMilan si chiudono i match di oggi della 35° di #SerieA!!! Andiamo a vedere gli assist ufficiali targat… - LucaFiorino24 : Una 'rinuncia', rivela la Gazzetta dello Sport, che peraltro sarà ben remunerata: in base al preaccordo a suo tempo… - InteristaYanas : RT @FusatoRiccardo: Miglior difesa del campionato ma per la Gazzetta dello Sport, quella dell'Inter fa acqua. Difficile fare meglio, davver… - DaniloBatresi : RT @FusatoRiccardo: Miglior difesa del campionato ma per la Gazzetta dello Sport, quella dell'Inter fa acqua. Difficile fare meglio, davver… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta dello Dramma Aluko: ha il cancro ma non può curarsi a causa della pandemia La Gazzetta dello Sport Atalanta-Bologna, le pagelle: Muriel scatenato, 7,5. Sansone, furia cieca: 5,5

meglio de La Gazzetta dello Sport. Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volt ...

Reggina, Taibi sul mercato: "Lafferty, Felipe, Plizzari..." - I AM CALCIO ITALIA

Il direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi, intervenuto ai microfoni di Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto delle trattative di mercato che vedono impegnato il team amaranto: "Dobbiamo ...

meglio de La Gazzetta dello Sport. Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volt ...Il direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi, intervenuto ai microfoni di Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto delle trattative di mercato che vedono impegnato il team amaranto: "Dobbiamo ...