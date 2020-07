F1 McLaren, Seidl: "Persi punti importanti in Ungheria" (Di martedì 21 luglio 2020) WOKING - ' Lando, Norris, ha pattinato in partenza e, di fatto, la sua gara è finita lì. Carlos, Sainz, invece è stato sfortunato perché al primo pit stop si è trovato imbottiglaito da altre macchine: ... Leggi su corrieredellosport

Il team principal della McLaren Andreas Seidl commenta così la gara dell'Hungaroring dove la scuderia britannica ha raccolto meno di quanto avrebbe potuto.

WOKING – “Lando (Norris) ha pattinato in partenza e, di fatto, la sua gara è finita lì. Carlos (Sainz) invece è stato sfortunato perché al primo pit stop si è trovato imbottiglaito da altre macchine: ...

