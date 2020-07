Dybala scrive le trame per Cr7 Bonucci regala il rigore del 2-1 (Di martedì 21 luglio 2020) Szczesny prodezza al 90' Cuadrado soffre Anderson Palo di testa di Alex Sandro Rabiot in grande crescita Leggi su quotidiano

simmy392 : @GoalItalia @romeoagresti Dybala scrive poesie con quei piedi?? - simonegianc : Non ha segnato ma il nostro numero 10 è una joya per gli occhi, tocca la palla e scrive calcio. Sublime.…

SZCZESNY 6,5. Nel primo tempo sente solo il sibilo del palo clamoroso colpito da Immobile. Nella ripresa è reattivo su André Anderson e Milinkovic. CUADRADO 5,5. Basta uno dei tanti Anderson laziali p ...La Juventus cerca un nuovo attaccante. Come scrive Tuttosport, sono 4 i nomi in lizza per raccogliere l'eredità di Gonzalo Higuain, che a fine stagione lascerà i bianconeri: Raul Jimenez, il preferito ...