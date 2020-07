Call of Duty Warzone accoglierà un treno nella Stagione 5? (Di martedì 21 luglio 2020) Nuovi dettagli dedicati a Call of Duty: Warzone potrebbero essere stati svelati proprio da Activision. Lo streamer di FaZe Clan, Nick "NICKMERCS" Kolcheff, attraverso Twitch ha rivelato un teaser trailer inviatogli da Activision in cui si vede un treno all'interno della mappa Verdansk.Oltre a questo particolare, il video mostra anche la data del 5 agosto, in cui presumibilmente inizierà la quinta Stagione di Warzone e di Call of Duty: Modern Warfare. Non solo, ma anche i dataminer di Call of Duty hanno scoperto il riferimento a un treno sotterraneo con l'uscita della quarta Stagione.Insomma, tutti i pezzi del puzzle sembrano combaciare, per cui aspettiamoci di vedere un ... Leggi su eurogamer

Powned_IT : #CallOfDuty Nickmercs ha mostrato un video teaser di pochi secondi sulla season 5 di COD: treno in arrivo nella ma… - BellasGamers : Temporada 5 de Call of Duty Warzone: Filtrado el primer teaser - nosologamer : Primer teaser de la Quinta Temporada de Call of Duty: Warzone y Modern Warfare #CallofDuty #ModernWarfare #Warzone - Eurogamer_it : In arrivo un treno sulla mappa Verdansk di #CallOfDutyWarzone? - DobermannTs : @Tygooh O Lindo @Tygooh a dar bala no Call of Duty: Modern Warfare, siga ver este Magnifico Streamer.?????? -