Benjamin Mascolo choc: ‘Malattia rara, non riuscivo a camminare e parlare’ (Di martedì 21 luglio 2020) È un racconto davvero choc quello che fa Benjamin Mascolo sui social. La metà del duo musicale Benji e Fede spiazza i fan con foto risalenti a 6 anni fa, quando a causa di uno stile di vita del tutto sbagliato è finito in ospedale in terapia intensiva per due settimane. Il musicista è arrivato a un passo dal perdere tutto quello per cui aveva lottato e stava compromettendo seriamente la propria vita. Il racconto choc di Benji “Esattamente 6 anni fa, uno stile di vita sbagliato e il troppo fumo (sigarette e non solo) mi spedirono per due interminabili settimane intubato in terapia intensiva con una rara malattia chiamata istiocitosi polmonare” racconta Benjamin. “Non mi sono mai sentito così vicino dal perdere tutto quello che stavo ... Leggi su tvzap.kataweb

