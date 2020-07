Basket femminile, la Iren Fixi Torino rinuncia all’iscrizione in Serie A1 (Di martedì 21 luglio 2020) La Iren Fixi Torino rinuncia all’iscrizione in Serie A1 femminile di Basket. Come si legge in una nota, il cda del club piemontese ha analizzato il budget per la prossima stagione e ha preso atto della mancanza di garanzie per l’iscrizione al prossimo campionato. Sono state cercate soluzioni alternative come la cessione delle quote societarie, ma non è stato possibile avviare alcuna trattativa. Prossimo passo decidere se ripartire dalla base continuando dunque l’attività oppure mettere in liquidazione il club. Leggi su sportface

lanzillottaserg : La Pallacanestro Torino rinuncia al campionato di basket femminile di Serie A1: manca il budget… - solops : La Pallacanestro Torino rinuncia al campionato di basket femminile di Serie A1: manca il budget - quotidianopiem : La Pallacanestro Torino rinuncia al campionato di basket femminile di Serie A1: manca il budget - paoladecassan : @gmdb Io invece ci giocavo sempre da piccola e ho anche fatto parte di una squadra femminile. Semplicemente il calc… - OA_Sport : Basket femminile: Torino rinuncia alla Serie A1 2020-2021, manca la solidità economica necessaria -

Ultime Notizie dalla rete : Basket femminile La Pallacanestro Torino rinuncia al campionato di basket femminile di Serie A1: manca il budget Quotidiano Piemontese La Pallacanestro Torino rinuncia al campionato di basket femminile di Serie A1: manca il budget

Il Consiglio di Amministrazione della Pallacanestro Torino s.s.d.r.l., riunitosi in data 20 luglio 2020, dopo attenta analisi del budget elaborato per la stagione 2020/2021 ha dovuto prendere atto del ...

A2 Femminile - CUS Cagliari, la prima novità è Giulia Prosperi

Il primo volto nuovo del CUS Cagliari edizione 2020/2021 è Giulia Prosperi, guardia/ala reduce da un positivo biennio a Umbertide (A2). Romana, classe 1997, Prosperi si è formata nel florido settore g ...

Il Consiglio di Amministrazione della Pallacanestro Torino s.s.d.r.l., riunitosi in data 20 luglio 2020, dopo attenta analisi del budget elaborato per la stagione 2020/2021 ha dovuto prendere atto del ...Il primo volto nuovo del CUS Cagliari edizione 2020/2021 è Giulia Prosperi, guardia/ala reduce da un positivo biennio a Umbertide (A2). Romana, classe 1997, Prosperi si è formata nel florido settore g ...