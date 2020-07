Alla fine se la ridono anche i Frugali (Di martedì 21 luglio 2020) Il Consiglio europeo si conclude con una vittoria anche per i Paesi Frugali che portano a casa condizioni vantaggiose sui “rebates”. E Alla fine del Consiglio europeo se la ridono anche i Paesi Frugali, che hanno tenuto in scacco l’Ue per quattro giorni. la battaglia di logoramento si conclude con una vittoria anche per Mark Rutte e gli altri, che portano a casa il risultato che avevano in testa sin dal momento del loro arrivo a Bruxelles. Forse. La vittoria dei Paesi Frugali al Consiglio europeo Dopo la battaglia infuocata sul Recovery fund, modificato in maniera non propriamente significativa rispetto Alla prima formulazione della Commissione europea, i Paesi Frugali si ... Leggi su newsmondo

riotta : 'Alla fine, chi prende uno schiaffo è sempre l' @Inter . Strano... Non potete non vedere quello che è accaduto'. Ca… - CarloCalenda : E adesso anche basta. Dibattito con gli europeisti liberali che diventano sovranisti per dispetto contro il proprio… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Nuovo invito alla cautela e alla razionalità. A fine maggio c’era già chi festeggiava fr… - coccinella53 : RT @17mamma: Alla fine conta chi resta......sempre Buonanotte e sogni d'oro ?????? - Roky99760738 : RT @janavel7: E alla fine dobbiamo ringraziare M&M, Merkel e Macron: proprio loro, che un anno fa grillini e leghisti insultavano come i pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Alla fine Atalanta, Gasperini: "Daremo il massimo fino alla fine in preparazione al Psg" la Repubblica Juvemania: Sarri, è (quasi) fatta! Senza disfatte in Champions ti sei guadagnato la riconferma

Onore alla Lazio di Simone Inzaghi per aver mantenuto in piedi la ... sull’Inter di Conte (che figuraccia la scusa del calendario…) a 4 partite dalla fine e con soli 12 punti ormai a disposizione la ...

Cocktail di promesse, zero aiuti: Sicilia al palo se non riparte Taormina

TAORMINA – La lunga estate del dopo Covid ha riservato sinora tante chiacchiere e ben pochi fatti in termini di sostegno dello Stato alla Città di Taormina. Le associazioni di categoria su questo sono ...

Onore alla Lazio di Simone Inzaghi per aver mantenuto in piedi la ... sull’Inter di Conte (che figuraccia la scusa del calendario…) a 4 partite dalla fine e con soli 12 punti ormai a disposizione la ...TAORMINA – La lunga estate del dopo Covid ha riservato sinora tante chiacchiere e ben pochi fatti in termini di sostegno dello Stato alla Città di Taormina. Le associazioni di categoria su questo sono ...