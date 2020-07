Alex Zanardi lascia l’ospedale: trasferito in un centro di riabilitazione (Di martedì 21 luglio 2020) L’ex pilota Alex Zanardi è stato dimesso oggi dall’ospedale di Siena, per essere trasferito in giornata in un centro specialistico di neuro-riabilitazione. La decisione della famiglia arriva dopo il via libera dei medici del policlinico senese, che nei giorni scorsi avevano ridotto fino a sospendere la sedazione. Il quadro clinico di Zanardi si era dimostrato man mano migliore, con normali parametri cardio-respiratori e le condizioni cliniche generali stabili. Anche il quadro neurologico sembra aver risposto come da aspettative dei medici, rendendo così possibile il trasferimento. Zanardi è rimasto ricoverato a Siena per oltre un mese, dopo l’incidente a bordo della sua handbike il 19 giugno, affrontando tre ... Leggi su open.online

