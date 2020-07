Alex Zanardi è stato trasferito. Ecco dove e perché (Di martedì 21 luglio 2020) Alex Zanardi è stato trasferito dall'Ospedale "Le Scotte" di Siena, dopo è stato ricoverato e operato a causa dell'incidente avvenuto il 19 giugno scorso, a Villa Beretta. È nella clinica del Lecchesse, una struttura altamente specializzata per la riabilitazione, che l'ex pilota di Formula Uno proseguirà il proprio percorso di guarigione. Si tratta di un centro di bio-ingegneria che ha una particolare attenzione per il recupero dei pazienti che hanno subito gravi forme di ictus, gravi lesioni cerebrali e midollari oppure di coloro che sono affetti da malattie neuro-muscolari. Il programma terapeutico si sviluppa attraverso diagnosi personalizzate seguite da un équipe medica multidisciplinare. Il danno neurologico subito, i tre interventi ai quali è ... Leggi su howtodofor

Alex Zanardi e’ stato dimesso dalla terapia intensiva dell’ospedale Le Scotte di Siena. E adesso per il campione bolognese, ricoverato dopo il grave incidente in handbike a Pienza dello scorso 19 giug ...(ANSA) - COSTA MASNAGA (LECCO), 21 LUG - Non sono previsti bollettini medici quotidiani sulle condizioni di Alex Zanardi, che da questa mattina è stato trasferito a Villa Beretta, a Costa Masnaga (Lec ...